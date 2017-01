Aedes System et Aliapur, lauréats des Trophées Bref Eco de l'Innovation

3 Vues

Six entreprises aurhalpines ont été récompensées le 23 novembre 2016 lors de la 3ème édition des Trophées Bref Eco de l'Innovation à Grenoble.

Dans la catégorie Urbanisme Construction, Bref Eco et ses partenaires ont remis un prix à Aedes System (Mont-Dore/Nouvelle-Calédonie) et Aliapur (Lyon/Rhône) pour leur système Aglostic® qui permet de faire la chasse aux moustiques.

Réalisé à base de granulats de caoutchouc issus de pneus recyclés, Aglostic® est un filtre de gouttière qui empêche la nidification des moustiques, tout en laissant passer l’eau.