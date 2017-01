Les Trophées de l'Innovation Bref Eco - Grenoble 2016

36 Vues

Plus de 225 personnes étaient aux côtés de Bref Eco et ses partenaires pour la troisième édition grenobloise et pour découvrir la « promotion 2016 » des entreprises innovantes de la 11ème édition des Trophées de l’Innovation mais aussi l’un des deux lauréats du Lab Meeting de Bref, dont la vocation est de faire découvrir les projets labellisés par 11 pôles de compétitivité et qui verront le jour dans les mois à venir.

Cette année Bref Eco et ses partenaires ont mis à l’honneur lors d’une table ronde, deux hommes passionnés : Christophe Such, directeur des projets d’Orange et Olivier Lecointre, VP Innovation de Merial sur le thème « Esprit d’innovation, es-tu là ? »…

… et nous vous confirmons qu’il était bien là, à en croire les rencontres inédites qui se sont faites. Plus que jamais sur cet événement, Bref Eco confirme sa volonté de «connecter les entrepreneurs ».

Un grand merci à nos partenaires pour leur confiance et leur implication et à tous nos candidats pour leur créativité et leur enthousiasme !