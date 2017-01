Les Trophées de l'Innovation Bref Eco - Lyon 2016

41 Vues

11ème édition … Et toujours ce même plaisir pour Bref Eco et ses partenaires de découvrir et mettre en lumière, les entreprises innovantes et la créativité des entrepreneurs d’Auvergne-Rhône-Alpes ! Après la première partie des Trophées de l’Innovation Bref Eco à Grenoble en novembre 2016, retrouvez le film de la soirée lyonnaise de décembre.

Cette année, Bref Eco avait invité Jean-Christophe Simon, VP Innovation du Groupe SEB et Gaël Langevin, sculpteur-designer qui nous a fait découvrir son robot en 3D et sa plateforme Open Source INMOOV permettant à chacun de réaliser ce robot !

Bravo et merci aux 80 entreprises candidates et à nos partenaires qui soutiennent l’énergie et l’innovation dans notre région !