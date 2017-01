Lyon City Tour, lauréat des Trophées de l'Innovation Bref Eco

4 Vues

Six entreprises aurhalpines ont été récompensées le 23 novembre 2016 lors de la 3ème édition des Trophées de l'Innovation Bref Eco à Grenoble.

Dans la catégorie Produit grand public, Bref Eco et ses partenaires ont remis un prix à Lyon City Tour (Saint-Genis-Laval/Rhône) pour son Lyon City Tram qui sillonne les pentes de la Croix-Rousse.

Spécialisé dans les visites touristiques en bus à impériale, Lyon City Tour a imaginé un nouveau véhicule de tourisme permettant de se faufiler aisément dans les pentes abruptes et les rues étroites de Croix-Rousse à Lyon. Le tram-train lyonnais pourrait bientôt séduire d’autres villes.