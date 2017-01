Somudimec, partenaire des Trophées de l'Innovation 2016

25 Vues

Avec 82 dossiers de candidature, le jury des Trophées de l’Innovation 2016, composé des 11 partenaires et de la rédaction de Bref Eco, a une nouvelle fois découvert de belles innovations dont notre territoire peut s’enorgueillir !

Deux cérémonies ont eu lieu à Grenoble et à Lyon (11ème édition) pour mettre en lumière et récompenser 12 entreprises aurhalpines et connecter les dirigeants.

Chacun des 11 partenaires, menant eux-mêmes des politiques d’innovation, souhaitent au travers des événements de Bref Eco soutenir et faire rayonner la formidable énergie des entrepreneurs innovants d’Auvergne-Rhône-Alpes et créer une communauté de développement dédiée à l’Innovation.