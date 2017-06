Freche et CM-CIC Investissement, une rencontre à la hauteur

Implanté dans le sud-est de la France depuis plus de 50 ans, le groupe Freche est aujourd’hui l’un des leaders régionaux de la location de matériel à destination des entreprises du BTP. A la tête du groupe, Eric et Laurence Freche qui représentent la 3ème génération, dirigent l’entreprise familiale.

Comment l’entreprise s’est-elle développée ?

Laurence Freche : C’est mon grand-père qui a créé l’entreprise en 1962 à Vitrolles, avec une agence de location de chariots industriels. L’activité s’est étoffée dans les années 1970 avec la location d’échafaudages. La location de nacelles a débuté en 1980 suivie de l’ouverture de la 1ère agence à Toulon en 1995. L’année 1999 est marquée par le démarrage de l’activité « location de matériels TP ». A partir de 2005, Freche Location est entré dans une phase soutenue de développement puisque, à ce jour, notre réseau compte une vingtaine d’agences dans le sud-est. Nous travaillons pour les métiers du bâtiment, des travaux publics et de l’industrie. Les deux tiers de nos clients sont des PME. Le dernier tiers est constitué de grands groupes du BTP avec lesquels nous avons signé des accords-cadres.

Sur ce marché très concurrentiel, comment faites-vous la différence ?

Eric Freche : Nous nous positionnons comme un loueur régional indépendant. Dans ce segment, sur notre territoire, nous sommes connus et appréciés pour avoir l’un des parcs machines les plus récents grâce à une stratégie d’investissement soutenue pour le renouvellement du matériel. Nous nous différencions aussi par la qualité de notre service en organisant par exemple des tournées de transport de nuit afin que nos clients disposent des matériels dès le démarrage de leur journée de travail sur leur chantier.

Quels sont vos axes de développement ?

E. F. : Notre stratégie de développement est dirigée vers un maillage plus dense du territoire car c’est un métier où il faut être proche des clients et des chantiers. Nous nous développons en fonction des opportunités de marché avec des destinations-cibles. L’ouverture d’une nouvelle agence est toujours liée au foncier disponible et aux ressources humaines. Nous sommes également très vigilants sur les possibilités de croissance externe. C’est d’ailleurs ce qui nous a amenés à racheter FBL en 2015. Un investissement qui nous a permis d’étendre notre terrain d’action mais également d’accélérer notre diversification dans le secteur industriel. Nous sommes également à l’écoute d’opportunités à l’international. à noter que ce développement ambitieux tient compte de notre capacité à fédérer les hommes, pour offrir partout un niveau de service identique avec une culture d’entreprise partagée.

Vous êtes également très attachés à la dimension familiale de l’entreprise.

L. F. : C’est un facteur-clé de notre développement. Dans un environnement très mouvant, marqué par un phénomène de concentration, il s’agit d’un gage de stabilité. Cela nous donne une vraie proximité vis-à-vis des clients et des équipes. Avec mon frère, nous avons la chance d’être très complémentaires et de diriger le groupe ensemble. Entré dans l’entreprise en 1994, Eric est aujourd’hui Président, en charge du développement et de la branche commerciale. Arrivée en 2005, après une carrière bancaire, je suis Directrice Générale et je me consacre aux aspects administratifs, financiers et sociaux.

Quelle est la place d’un investisseur dans ce tableau familial ?

E. F. : à l’occasion du rachat de FBL en 2015, nous avons vu dans notre partenariat avec CM-CIC Investissement une formidable opportunité de grandir tout en nous structurant. Nous avons été attentifs à la qualité de l’offre, mais également à la dimension humaine et à la capacité de nos interlocuteurs à s’approprier la culture de l’entreprise. Nous avons trouvé des soutiens de qualité, avec qui, au-delà des apports de capitaux, nous pouvons mutualiser nos réseaux.

Freche vu par Laurent Vasselin, CM-CIC Investissement.

Le groupe Freche est l’un des principaux loueurs indépendants de matériel d’élévation et travaux publics situé dans le Sud de la France. Il s’appuie sur un réseau d’une vingtaine d’agences et sur un large parc de machines modernes et performantes.

En 2015, lors de l’acquisition de la société FBL, spécialisée dans la location de matériels à destination d’une clientèle industrielle, CM-CIC Investissement est entré au capital du groupe Freche afin de lui permettre de franchir une étape importante de son développement.

Nous avons été conquis par cette équipe de Direction bicéphale de grande valeur, Laurence et eric Freche étant tous deux d’excellents professionnels, aux profils très complémentaires et avec de grandes qualités humaines reconnues par leurs équipes.

Ils ambitionnent un développement soutenu par la poursuite du maillage national et la saisie d’opportunités de croissance externe en France et à l’international.

CM-CIC Investissement partage avec les dirigeants des valeurs communes et apporte sa vision d’investisseur, son expérience dans le développement d’entreprises et ses capacités de financement en fonds propres pour accompagner cette belle aventure familiale.