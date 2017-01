La commande publique, levier de développement de l’innovation

Sébastien Taupiac Directeur délégué à l'innovation UGAP

L’innovation doit aider les PME à accéder plus facilement à la commande publique.

La commande publique représente un pan important de l’économie, soit environ 200 milliards d’euros (10 % du PIB). Les PME sont généralement détentrices de 60 % des contrats (30 % en valeur) alors qu’elles représentent 99 % des entreprises. Leur faciliter l’accès à la commande publique constitue donc un enjeu national dans un contexte juridique européen.

Les nouvelles règles de passation des marchés publics, entrées en vigueur le 1er avril 2016, fournissent d’ailleurs tous les outils visant à cette facilitation (simplification administrative, allotissement, approche en coût-complet, partenariat d’innovation, consécration du sourcing…).

Pour les PME, l’innovation peut constituer un véritable élément de différenciation et d’apport de valeur ajoutée. C’est pour elles un moyen pour se démarquer dans les procédures de marché public, autrement que par leur seul statut.

De leur côté, les acheteurs publics (Etat, collectivités territoriales, établissements de santé), en pleine mutation (professionnalisation, impacts territoriaux, enjeux en matière sociale ou de développement durable, contraintes économiques) ont besoin d’innovation pour que leurs organisations ou établissements progressent, accroissent leur performance et délivrent un service public toujours plus efficient dans un contexte de rationalisation budgétaire. L’innovation est donc une nécessité pour eux.

C’est dans ce contexte que les donneurs d’ordre public (structures de l’Etat, opérateurs d’Etat, collectivités…) se mobilisent avec l’appui des organismes publics, CCI, French Tech, Pacte PME, pôles de compétitivité, clusters… et bien d’autres, pour faciliter l’accès des entreprises innovantes à la commande publique. De nombreux rendez-vous sont organisés dans ce sens et on ne peut que s’en féliciter.

N’oublions pas que si la commande publique peut être un fort levier de développement des PME innovantes et donc générer de l’emploi à forte valeur ajoutée, c’est avant tout parce que les innovations proposées contribueront aux enjeux d’un achat public plus efficient, plus économique et plus responsable.