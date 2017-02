Aryballe Technologies, lauréat des Trophées de l'Innovation Bref Eco 2016

15 Vues

Six entreprises aurhalpines ont été récompensées le 13 décembre 2016 lors de la 11ème édition des Trophées de l'Innovation Bref Eco à Lyon.



Dans la catégorie Environnement et énergie, Bref Eco et ses partenaires ont remis un prix à Aryballe Technologies (Grenoble/Isère) pour son nez électronique portatif.



Créée par Tristan Rousselle en 2014, Aryballe Technologies a mis au point le capteur d’odeurs universel NeOse qui imite les fonctions des récepteurs olfactifs humains. Il pourrait notamment servir aux personnes atteintes d’anosmie (trouble de l’odorat).